Samsung SCX-4200 - полная разборка МФУ
Аппарат перестал захватывать бумагу, жует листы, грязно печатает, тогда вы можете воспользоваться данной статьей, чтобы добраться до нужного узла и устранить неисправность.
Выньте лоток для бумаги.
Снимите переднюю крышку с петель.
С задней части МФУ выкрутите 4 самореза.
Отсоедините провод и снимите заднюю крышку.
Снимите боковые крышки.
Начинать снимать боковые крышки, лучше с этих защелок.
С левой крышки отсоедините провод, идущий от датчика.
Снимем сканер. Отсоедините шлейф и 2 провода, идущие со сканера.
Аккуратно снимите сканер, приподнимая сначала передний край, затем задний.
Выкрутите 4 самореза и снимите верхнюю крышку.
Давайте снимем печку. Отсоедините 2 провода, идущие с печки.
Выкрутите 4 самореза.
Теперь печку можно снять.
Далее снимем лазер. Для начала выкрутите 1 саморез и снимите заглушку.
Выкрутите 4 самореза, удерживающих лазер.
Отсоедините 2 провода, идущие на лазер.
Можно снять прижимной вал (хотя можно и не снимать).
Если аппарат перестал захватывать бумагу - проблема в ролике захвата. Необходимо либо почистить его, либо поменять. Снимать придется в любом случае.
Переверните МФУ. Отсоедините провод, идущий от вентилятора.
Выкрутите 10 саморезов.
Выкрутите еще 2 самореза и сдвиньте нижнюю крышку.
С боку выкрутите 6 саморезов, удерживающих редуктор.
Отсоедините провод. Редуктор можно отложить в сторону.
Выкрутите 3 самореза.
Снимите шестеренку.
Сдвиньте защелку немного вправо.
Далее сдвигая всю ось влево, снимаем ролик захвата.
Чистим или меняем ролик захвата, затем осуществляем сборку в обратной последовательности.
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