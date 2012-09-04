Samsung SCX-4200 - полная разборка МФУ

Аппарат перестал захватывать бумагу, жует листы, грязно печатает, тогда вы можете воспользоваться данной статьей, чтобы добраться до нужного узла и устранить неисправность.

Выньте лоток для бумаги.



Снимите переднюю крышку с петель.



С задней части МФУ выкрутите 4 самореза.



Отсоедините провод и снимите заднюю крышку.



Снимите боковые крышки.



Начинать снимать боковые крышки, лучше с этих защелок.



С левой крышки отсоедините провод, идущий от датчика.



Снимем сканер. Отсоедините шлейф и 2 провода, идущие со сканера.



Аккуратно снимите сканер, приподнимая сначала передний край, затем задний.



Выкрутите 4 самореза и снимите верхнюю крышку.



Давайте снимем печку. Отсоедините 2 провода, идущие с печки.



Выкрутите 4 самореза.



Теперь печку можно снять.



Далее снимем лазер. Для начала выкрутите 1 саморез и снимите заглушку.



Выкрутите 4 самореза, удерживающих лазер.



Отсоедините 2 провода, идущие на лазер.



Можно снять прижимной вал (хотя можно и не снимать).



Если аппарат перестал захватывать бумагу - проблема в ролике захвата. Необходимо либо почистить его, либо поменять. Снимать придется в любом случае.

Переверните МФУ. Отсоедините провод, идущий от вентилятора.



Выкрутите 10 саморезов.



Выкрутите еще 2 самореза и сдвиньте нижнюю крышку.



С боку выкрутите 6 саморезов, удерживающих редуктор.



Отсоедините провод. Редуктор можно отложить в сторону.



Выкрутите 3 самореза.



Снимите шестеренку.



Сдвиньте защелку немного вправо.



Далее сдвигая всю ось влево, снимаем ролик захвата.



Чистим или меняем ролик захвата, затем осуществляем сборку в обратной последовательности.