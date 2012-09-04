Samsung SCX-4200 - полная разборка МФУ

Samsung, SCX-4200

Аппарат перестал захватывать бумагу, жует листы, грязно печатает, тогда вы можете воспользоваться данной статьей, чтобы добраться до нужного узла и устранить неисправность.

Выньте лоток для бумаги.

Снимите переднюю крышку с петель.

С задней части МФУ выкрутите 4 самореза.

Отсоедините провод и снимите заднюю крышку.

Снимите боковые крышки.

Начинать снимать боковые крышки, лучше с этих защелок.

С левой крышки отсоедините провод, идущий от датчика.

Снимем сканер. Отсоедините шлейф и 2 провода, идущие со сканера.

Аккуратно снимите сканер, приподнимая сначала передний край, затем задний.

Выкрутите 4 самореза и снимите верхнюю крышку.

Давайте снимем печку. Отсоедините 2 провода, идущие с печки.

Выкрутите 4 самореза.

Теперь печку можно снять.

Далее снимем лазер. Для начала выкрутите 1 саморез и снимите заглушку.

Выкрутите 4 самореза, удерживающих лазер.

Отсоедините 2 провода, идущие на лазер.

Можно снять прижимной вал (хотя можно и не снимать).

Если аппарат перестал захватывать бумагу - проблема в ролике захвата. Необходимо либо почистить его, либо поменять. Снимать придется в любом случае.

Переверните МФУ. Отсоедините провод, идущий от вентилятора.

Выкрутите 10 саморезов.

Выкрутите еще 2 самореза и сдвиньте нижнюю крышку.

С боку выкрутите 6 саморезов, удерживающих редуктор.

Отсоедините провод. Редуктор можно отложить в сторону.

Выкрутите 3 самореза.

Снимите шестеренку.

Сдвиньте защелку немного вправо.

Далее сдвигая всю ось влево, снимаем ролик захвата.

Чистим или меняем ролик захвата, затем осуществляем сборку в обратной последовательности.

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Комментарии

doshdic-27
привет! СПАСИБО БОЛЬШОЕ! МНЕ ПОМОГЛО )))))))
andrew.bb
Супер, большое спасибо за инструкцию! Думал, что смогу схалявить и сразу снять нижнюю крышку, но она, была закреплена и изнутри. Очистка одной стороны ролика перекисью водорода решила все проблемы (надолго ли? :)). Зайду к вам еще раз, когда решусь на разборку!
isi8195
Добрый день. Большое спасибо за инструкцию. У меня вопрос если можно по модернизации. Существует ли возможность в этом аппарате организовать печать с ноутбука на мфу по wifi? Я имею ввиду какой нибудь адаптер или сетевая карта. Роутер с принт - сервером.
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